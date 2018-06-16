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Роналду стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионатов мира
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Роналду стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионатов мира 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду оформил хет-трик в стартовом матче чемпионата мира — 2018 против команды Испании, сообщает "Советский спорт".
Как информирует официальный сайт Международной федерации футболу (ФИФА), этот хет-трик позволил португальцу стать самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира, которому удавалось оформить хет-трик (33 года, 130 дней).
Форвард открыл счет в матче на четвертой минуте после реализованного пенальти, затем отправил мяч в сетку ворот соперника в концовке тайма, а на 88-й минуте сравнял счет и принес своей команде ничейный результат.
Ранее сообщалось, что Роналду оформил 51-й хет-трик в карьере.
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