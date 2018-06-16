Роналду стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионатов мира

Как информирует официальный сайт Международной федерации футболу (ФИФА), этот хет-трик позволил португальцу стать самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира, которому удавалось оформить хет-трик (33 года, 130 дней).

Форвард открыл счет в матче на четвертой минуте после реализованного пенальти, затем отправил мяч в сетку ворот соперника в концовке тайма, а на 88-й минуте сравнял счет и принес своей команде ничейный результат.

Ранее сообщалось, что Роналду оформил 51-й хет-трик в карьере.