Ещё
Рудковская и Плющенко пережили землетрясение в Японии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рудковская и Плющенко пережили землетрясение в Японии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Прибывшие в Японию продюсер Яна Рудковская и ее супруг — двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко — испытали на себе последствия землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло на западе страны.
Как написала Рудковская на своей странице в Instagram, Плющенко уже 20 лет ездит выступать в Японию, однако такое сильное землетресение наблюдал впервые в жизни.
Музыкальный продюсер рассказала, что из-за мощных подземных толчков в гостиничном номере супругов осыпалась штукатурка.
Кроме того, пара не может добраться из Кобе в Осаку из-за остановки движения поездов.
— Сегодня мы поняли, что есть ситуации, когда ты не можешь повлиять ни на что. Но живем дальше и радуемся жизни, спасибо за переживания, с нами все хорошо, — успокоила поклонников Рудковская.
Российская Газета: последние новости
Число кандидатов в мэры Москвы возросло до 11 Коммунист и эсер попросили лишние подписи у независимых мундепов столицы Глава МИД БиГ: Ожидаю прекрасного футбола на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет c футболистами загорелся в воздухе35
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела193
Почему Путин предпочел Лукашенко футболу32
Салах выложил видео перед матчем со сборной РФ30
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ132
Видео
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:16
Самолет c футболистами загорелся в воздухе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
02:40
Почему Путин предпочел Лукашенко футболу
ЧМ по футболу 2018
01:00
Салах выложил видео перед матчем со сборной РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:51
«Мы поняли, что наша жизнь ничего не стоит»
Фигурное катание
00:56
Мисс «Бум-Бум» дала прогноз на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
03:41
Журналист возмутился русскими женщинами
ЧМ по футболу 2018
00:30
Уверенно побеждает только Россия
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение