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Сын Евгения Плющенко эмоционально рассказал о пережитом землетрясении
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Сын Евгения Плющенко эмоционально рассказал о пережитом землетрясении 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Мальчик никогда раньше не сталкивался с подобным природным явлением.
Недавно «Летидор» рассказывал о том, что фигурист Евгений Плющенко, его жена Яна Рудковская и младший сын Александр столкнулись с природным катаклизмом в Японии — землетрясением, магнитуда которого составила 6,1. Знаменитая семья не пострадала, но призналась, что было страшно. Через несколько дней, возвращаясь на самолете домой, Яна решила попросить сына поделиться эмоциями о землетрясении и записала рассказ мальчика на видео, расместив ролик в Instagram.
«Сашенька! Умничка большой! 😘», «Ну, Сашуля, теперь всем друзьям и Настеньке расскажешь, что такое землетрясение», «Бедный малыш, испугался конечно! 6 баллов, это не шутки! По телевизору смотреть было и то страшно», — пожалели мальчика подписчики.
Напомним, в Японию знаменитая семья прилетела ради ледовых шоу. Евгений Плющенко и его сын Александр покорили публику своим мастерством и красивыми прокатами. А вчера Яна сообщила подписчикам, что улетела с сыном обратно в Москву.
Напомним, у сына Евгения Плющенко пока прекрасно складывается карьера на льду. В конце апреля пятилетний Саша принял участие в своих первых соревнованиях по фигурному катанию и одержал уверенную победу. Малыш соревновался в категории с мальчиками 6 и 7 лет, выступая в рамках открытого фестиваля по фигурному катанию на коньках «Кубок Евгения Плющенко». Конечно, не все в Сети поверили в честную победу мальчика. Однако родители Саши постоянно показывают, как он усердно тренируется на льду, а потому у ребенка есть и немало защитников.
Маленький Александр — единственный совместный ребенок Яны Рудковской и Евгения Плющенко (пара официально оформила отношения в 2009 году). От первого брака у фигуриста есть сын Егор (мальчик носит фамилию матери Марии Ермак). У продюсера от брака с миллиардером Виктором Батуриным есть два подростка, Андрей и Николай. Кстати, недавно Яна впервые за долгое время показала Андрея публике.
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
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