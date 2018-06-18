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Яна Рудковская с семьей оказалась в эпицентре землятрясения в Японии
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Яна Рудковская с семьей оказалась в эпицентре землятрясения в Японии 

Letidor.ru 6 часов назад
Фото: Letidor.ru
Продюсер призналась, что всерьез испугалась за себя и близких.
Светска львица, продюсер, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская сообщила поклонникам, что вместе с семьей оказалась в эпицентре землятрясения в Японии. К счастью, ни сама звезда, ни ее близкие не пострадали, отделавшись легким испугом.
С нами все хорошо, мы сегодня испытали на себе землятресение 6 баллов, осыпалась штукатурка в номере. Пока не ходят поезда, и мы из Кобе не можем попасть в Осаку, и у всех легкий шок, Женя 20 лет ездит в Японию, но такое сильное землятресение он тут пережил впервые в жизни, но живем дальше и радуемся жизни!
К слову, в Японию Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном отправились на соревнования. В личном блоге звезда уже поделилась видеофрагментом выступления маленького Саши на льду:
Напомним, продюсер Яна Рудковская и фигурист и тренер Евгений Плющенко официально оформили отношения в 2009 году. В 2013 году у пары родился сын Александр.
Также звездная мама растит сыновей Андрея (2001 года рождения) и Николая (2002) от брака с миллиардером Виктором Батуриным (старший мальчик — приемный). У спортсмена от предыдущих отношений есть сын Егор (2006).
Фото: Instagram
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