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Поклонный крест появился на месте падения Челябинского метеорита
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Поклонный крест появился на месте падения Челябинского метеорита 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
На берегу озера Чебаркуль, на дно которого пять лет назад упал обломок Челябинского метеорита, установили пятиметровый православный крест, сообщили в соцсетях.
По словам протоиерея Дмитрия Егорова, установка креста никак не связана с падением метеорита и развеял слухи о том, что памятник, якобы, призван оберегать край от прочих других напастей — земных и небесных.
Священник пояснил, что установка и освящение креста произошло в День Всех Святых, в российской земле просиявших.
Между тем, в память о метеорите уже установлено два памятника, но ни один из них не находится в Челябинске.
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