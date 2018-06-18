Поклонный крест появился на месте падения Челябинского метеорита

На берегу озера Чебаркуль, на дно которого пять лет назад упал обломок Челябинского метеорита, установили пятиметровый православный крест, сообщили в соцсетях.

По словам протоиерея Дмитрия Егорова, установка креста никак не связана с падением метеорита и развеял слухи о том, что памятник, якобы, призван оберегать край от прочих других напастей — земных и небесных.

Священник пояснил, что установка и освящение креста произошло в День Всех Святых, в российской земле просиявших.

Между тем, в память о метеорите уже установлено два памятника, но ни один из них не находится в Челябинске.