Тысячелетний мост обнаружили в Великом Новгороде

В Великом Новгороде археологам повезло обнаружить мост, возраст которого насчитывает немногим более тысячи лет, сообщает телеканал «360».

На реке Волхов в Великом Новгороде найден мост, возраст которого насчитывает приблизительно 1060 лет. Археологам пришлось спуститься под воду, чтобы завершить поиски. Что находка уникальна, стало понятно еще в апреле. Фрагменты моста были отправлены на радиоуглеродный анализ. В результате исследований удалось установить дату остатков сооружения. Предположительно, это древнейший из всех известных мост в России.

Специалисты выяснили, что конструкция моста представляла собой выложенный камнем деревянный сруб. Между пятью опорами расстояние составляло 22 метра. Следовательно, уже тогда строились протяженные пролеты. Когда мост был разрушен и произошло обмеление реки, опоры начали мешать судоходству.

О найденном археологами мосте упоминается еще в Иоакимовской летописи о крещении новгородцев 991 года.

"Несохранившийся текст летописи в пересказе Татищева подвергался сомнению в научных кругах. Теперь есть еще одно материальное свидетельство ее достоверности", — считает глава поисковой экспедиции Айвар Степанов.