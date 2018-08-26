Субботние ДТП в Пензенской области: информация из первых источников

В Пензенской области к утру воскресенья, 26 августа, стали известны три случая дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых оказались несколько человек.

Так, в ночь с субботы на воскресенье один из проезжающих по дороге в Шемышейском районе автомобилистов не совладал с техникой. Легковушка улетела в кювет.

Сообщение о том, что в селе Армиево в кювет угодила отечественная легковушка «Лада Гранта», поступило на пульт дежурного регионального ГУ МЧС 25 августа в 23.55 по московскому времени. Среди пострадавших числится один человек. Вероятно, что это водитель авто. О состоянии его здоровья информации нет. На ликвидацию последствий ДТП выезжали три спасателя МЧС и один автомобиль спецтехники.

Также пресс-служба управления МЧС сообщает об инциденте на улице Рахманинова в Пензе. По данным управления, 25 августа в 15.39 по московскому времени иномарка «Фольксваген Поло» наехала на женщину, переходившую проезжую часть. Пострадавшая с травмами покинула место аварии, ее госпитализировали в медучреждение. Последствия ДТП ликвидировали четыре представителя управления МЧС с помощью одной спецмашины.

Кроме того, пензенцы сообщают в соцсетях о происшествии на Южной поляне. В субботу приблизительно в 12:30 дня на улице Калинина рядом с остановкой общественного транспорта «Профкурсы» один из водителей на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на женщину.

Свидетели отметили, что видели, как иномарка Mitsubishi притормозила, чтобы пропустить несколько человек — женщину с детьми, однако одного из участников дорожного движения водитель не заметил. Пострадавшей оказалась пенсионерка. Ей потребовалась срочная помощь медиков.