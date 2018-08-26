Субботние ДТП в Пензенской области: информация из первых источников 

В Пензенской области к утру воскресенья, 26 августа, стали известны три случая дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых оказались несколько человек.
Так, в ночь с субботы на воскресенье один из проезжающих по дороге в Шемышейском районе автомобилистов не совладал с техникой. Легковушка улетела в кювет.
Сообщение о том, что в селе Армиево в кювет угодила отечественная легковушка «Лада Гранта», поступило на пульт дежурного регионального ГУ МЧС 25 августа в 23.55 по московскому времени. Среди пострадавших числится один человек. Вероятно, что это водитель авто. О состоянии его здоровья информации нет. На ликвидацию последствий ДТП выезжали три спасателя МЧС и один автомобиль спецтехники.
Также пресс-служба управления МЧС сообщает об инциденте на улице Рахманинова в Пензе. По данным управления, 25 августа в 15.39 по московскому времени иномарка «Фольксваген Поло» наехала на женщину, переходившую проезжую часть. Пострадавшая с травмами покинула место аварии, ее госпитализировали в медучреждение. Последствия ДТП ликвидировали четыре представителя управления МЧС с помощью одной спецмашины.
Кроме того, пензенцы сообщают в соцсетях о происшествии на Южной поляне. В субботу приблизительно в 12:30 дня на улице Калинина рядом с остановкой общественного транспорта «Профкурсы» один из водителей на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на женщину.
Свидетели отметили, что видели, как иномарка Mitsubishi притормозила, чтобы пропустить несколько человек — женщину с детьми, однако одного из участников дорожного движения водитель не заметил. Пострадавшей оказалась пенсионерка. Ей потребовалась срочная помощь медиков.
По фактам всех произошедших аварий проводится проверка. Специалисты Госавтоинспекции работают над установлением всех обстоятельств случившегося.