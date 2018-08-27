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В Пензенской области при аналогичных обстоятельствах погибли два автомобилиста
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В Пензенской области при аналогичных обстоятельствах погибли два автомобилиста 

PNZdrive 27 августа 2018
Фото: PNZdrive
В Пензенской области по трагической случайности погибли два автомобилиста. Их не стало из-за двух разных дорожно-транспортных происшествий, случившихся по аналогичному сценарию в один и тот же день, 25 августа.
Первый случай зафиксировали в Бековском район. По предварительной информации, в субботу около 02:00 часов ночи на 84 километре трассы «Тамбов — Пенза — Беково» 23-летний парень, находившийся за рулем отечественного автомобиля «ЛАДА ПРИОРА», не смог справиться с управлением. Машина съехала в кювет с проезжей части и на приличной скорости влетела в дерево.
«В результате этой автокатастрофы автомобилист от полученных ранений погиб на месте. Приехавшие на 84 километр автодороги медики уже не смогли ему помочь», — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Второй очень похожий инцидент зафиксировали в Кузнецком районе. В субботу ранним утром, в 05:55 часов по московскому времени, на 6 километре трассы «с. Сюзюм — с. Морозовка — ст. Елюзань» владелец отечественной легковушки «ВАЗ-21083», которым оказался 45-летний мужчина, по непонятным причинам съехал с дороги в кювет. Его смогло остановить первое попавшееся дерево.
«Из-за такого неудачного маневра водитель получил ранения, не совместимые с жизнью. Его пассажиры — мужчины в возрасте 66 и 34 лет с травмами были доставлены в больницу», — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Инспекторам УГИБДД предстоит разобраться в этих авариях. Выяснить причины и обстоятельства произошедшего.
Кроме того, пресс-служба Госавтоинспекции по Пензенской области сообщила, что за минувшие выходные было зафиксировано 1851 нарушение правил дорожного движения. 35 автомобилистов попались на глаза автополицейским после приличной дозы выпитого алкоголя. 53 раза пренебрегли существующими правилами пешеходы.
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