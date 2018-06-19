Жители Омской области снова подверглись атаке насекомых

Полчища насекомых облепили судно одного из местных рыбаков на озере Ик в Крутинском районе. Свидетелем атаки насекомых стал житель Крутинского района Евгений Бубещников. Видеозаписью он поделился в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как мошкара облепила рыболовецкое судно. В комментариях под видео он рассказал, что это мошки, и они не представляют опасности для человека. Однако уже через неделю их станет еще больше.