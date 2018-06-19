Жители Омской области снова подверглись атаке насекомых 

Полчища насекомых облепили судно одного из местных рыбаков на озере Ик в Крутинском районе. Свидетелем атаки насекомых стал житель Крутинского района Евгений Бубещников. Видеозаписью он поделился в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как мошкара облепила рыболовецкое судно. В комментариях под видео он рассказал, что это мошки, и они не представляют опасности для человека. Однако уже через неделю их станет еще больше.
Как сообщил ИА «Омск Здесь» Евгений Бубещников, такое в районе повторяется каждый год, поэтому местные жители к ним привыкли. От мошкары сельчане спасаются с помощью москитных сеток и специальных средств от укусов насекомых. «Это мошка, или мотыль. Личинка чего-то выпарилась. Но она не кусается, каждый год примерно неделю будет, а потом исчезнет», — рассказал он.