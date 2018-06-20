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Бесплатный доступ к Quake Champions продлён до 25 июня
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Бесплатный доступ к Quake Champions продлён до 25 июня 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Компания Bethesda Softworks на недавней выставке E3 2018 объявила о запуске тестирования бесплатной версии игры Quake Champions с 10 по 17 июня. Теперь период бесплатного доступа продлён до 25 июня 2018 года.
В ходе этого мероприятия игроки могут опробовать бесплатную версию Quake Champions в раннем доступе. Более того, участники тестирования смогут не только продолжить играть бесплатно после 25 июня, когда мероприятие завершится.
Как обещают разработчики, в бесплатной версии Quake Champions игроков ждут все режимы и карты, присутствующие в раннем доступе, а также один чемпион — Ranger.
При этом в состав бесплатной версии Quake Champions не входит набор чемпионов, который содержит всех нынешних и будущих чемпионов, а также другие дополнительные возможности, вроде настройки системы подбора игроков и так далее.
Загрузить бесплатную версию Quake Champions можно через программу запуска Bethesda.net или Steam.
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