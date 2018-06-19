id Software продлила тестирование бесплатной версии Quake Champions

Тестирование f2p-версии Quake Champions продлится до 25 июня. Изначально id Software и Bethesda рассчитывали ограничить акцию одной неделей (10–17 июня).

Опробовав сетевой шутер, вы сможете играть в него бесплатно и после 25 числа. Доступны все карты, режимы и «чемпион» Ranger. Champions Pack со всеми персонажами сейчас отдают в Steam со скидкой 34% за 566 руб.

Недавно id Software выпустила к Quake Champions крупный патч. С ним появились новая система повреждений («Будь то прямое попадание ракетой или выстрел из супердробовика в упор, игра теперь контекстно просчитывает каждую частичку разлетающегося на мелкие кусочки врага», — сообщают разработчики.), регулярная ротация бесплатных героев и переработанное обучение. Сократилось время ожидания между матчами. «Чемпионов» отныне можно покупать не только за премиальную «Платину», но и за игровую «Славу».

Наконец, в Quake Champions дебютировали «боты». Они выполняют функцию мишеней при обучении, ускоряют подбор игроков и оказываются как нельзя кстати, когда кто-нибудь покидает перестрелку до ее окончания. Боты осели в режимах «Мгновенная смерть», «Командный бой» и «Побоище».

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