Quake Champions побудет бесплатной на неделю дольше

Во время пресс-конференции Bethesda на выставке Е3 2018 компания объявила, что многопользовательский шутер Quake Champions временно становится бесплатным. Акция должна была продлиться до 17 июня. Однако разработчики передумали: на то, чтобы заполучить собственную копию игры, у нас есть ещё неделя.

Your response to #Quake has been overwhelming! We want to give latecomers a chance to get in on the action too, so we're extending #F2P access for another week! Play free through Monday, June 25, and stay in! See you in the arena, Quakers! pic.twitter.com/AVZdlDqTVd

— Quake Champions (@Quake) 18 июня 2018 г.

Ваши отклики просто потрясающие! Мы хотим дать опоздавшим шанс включиться в игру, поэтому продлеваем доступ ещё на одну неделю. Играйте бесплатно до понедельника, 25 июня, и оставайтесь в игре. Увидимся на арене, квакеры!

В настоящее время игра Quake Champions находится в раннем доступе Steam, и играть могут те, кто купил «Набор Чемпионов». Но в ходе акции получить доступ к шутеру могут все желающие. Чтобы игра навсегда осталась на аккаунте, надо до понедельника принять участие хотя бы в одном матче.