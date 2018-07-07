Ещё
Джеймс будет проводить тренировки в «Лейкерс» под 6-м номером
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джеймс будет проводить тренировки в «Лейкерс» под 6-м номером 

Чемпионат.com 7 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Об этом сообщил журналист ESPN Даррен Ровелл на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».
«Мне сказали, что Леброн будет проводить матчи под 23-м номером, а тренироваться — под 6-м», — написал Ровелл.
Напомним, Джеймс играл под 6-м номером в «Майами Хит». В «Кливленд Кавальерс» звёздный форвард всегда использовал 23-й номер.
В минувшем розыгрыше плей-офф Леброн набирал по 34,0 очка, собирал по 9,1 подбора, отдавал по 9,0 передачи, а также совершал по 1,4 перехвата и 1,0 блок-шота за 41,9 минуты в среднем за игру.
Чемпионат.com: последние новости
Пеле — Роналду: переход в «Ювентус» был правильным решением Рамос пожелал Роналду удачи в «Ювентусе» Дайджест главных футбольных материалов «Чемпионата», 10 июля
Комментарии  Ещё 103 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию452
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым12
Определился первый финалист ЧМ в России7
Еще один футболист ушел из сборной России24
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине612
Видео
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение