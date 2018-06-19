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Под Белгородом болельщики сделали свою фанзону
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Под Белгородом болельщики сделали свою фанзону 

Рамблер 3 часа назад
Жители небольшого села под Белгородом установили большой экран и сделали свою фанзону. Получилось отлично.
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