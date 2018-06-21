Вчера юные жители района сыграли в «Игры нашего детства»

Праздник «Игры нашего детства» прошёл в Народном парке на улице Академика Глушко. Ребята приобщились к дворовым играм времён детства их мам и пап.

Да, нынешним детям это, может, и трудно представить, но в былые дни ребятам было весело и без «компов» с айфонами. Во дворах Северного Бутова, Москвы и всей страны детвора играла в прятки, прыгала со скакалкой и гоняла футбольный мяч.

Вот и нынешние мальчишки и девчонки вчера в Народном парке гоняли мяч, водили хороводы, прыгали через резинку и бегали наперенгонки.

Фоторепортаж с праздника дворовых игр опубликовал на своей страничке «ВКонтакте» организатор этого праздника — Центр «Спорт-Бутово». И, судя по фото, дворовый игропраздник удался!