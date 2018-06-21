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Измайловские школьники узнали много интересного из жизни пчел
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Измайловские школьники узнали много интересного из жизни пчел 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Воспитанники «Московской смены» района Измайлово побывали на экскурсии в экологическом центре «Царская пасека».
Ребята, отдыхающие в городском летнем лагере «Московская смена» при Центре социальной помощи семьи и детям «Измайлово», в один из летних солнечных дней побывали в экоцентре «Царская пасека». Экскурсоводы сообщили юным москвичам, как разводят пчел и как добывают мед, и ребята собственными глазами увидели, как нелегко получить сладкое лечебное лакомство.
Также измайловские школьники смогли понаблюдать за обитателями вольеров — белками, филинами, ушастой совой и серой неясытью, живущими на территории «Царской Пасеки». Уставшие, но наполненные эмоциями и впечатлениями, мальчики и девочки вернулись в городской лагерь и стали готовиться к новым экскурсиям.
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