Измайловские школьники узнали много интересного из жизни пчел

Воспитанники «Московской смены» района Измайлово побывали на экскурсии в экологическом центре «Царская пасека».

Ребята, отдыхающие в городском летнем лагере «Московская смена» при Центре социальной помощи семьи и детям «Измайлово», в один из летних солнечных дней побывали в экоцентре «Царская пасека». Экскурсоводы сообщили юным москвичам, как разводят пчел и как добывают мед, и ребята собственными глазами увидели, как нелегко получить сладкое лечебное лакомство.

Также измайловские школьники смогли понаблюдать за обитателями вольеров — белками, филинами, ушастой совой и серой неясытью, живущими на территории «Царской Пасеки». Уставшие, но наполненные эмоциями и впечатлениями, мальчики и девочки вернулись в городской лагерь и стали готовиться к новым экскурсиям.