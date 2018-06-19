Табарес: футболисты сборной Уругвая могут показать высокий результат на ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. / ТАСС /. Сборная Уругвая хорошо подготовлена к чемпионату мира в России и способна добиться высокого результата на турнире. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес

"У меня большой опыт участия в чемпионатах мира. Я верю, что сборная Уругвая может показать высокий результат на этом турнире. Я уверен во всех 23-х своих игроках", — заявил Табарес.

"Мы являемся очень сложным соперником для любой команды. Говорить, что мы станем чемпионами мира, конечно, пока не нужно. Но в Южной Америке футбол вплетен в культуру только трех стран. Это Уругвай, Аргентина и Бразилия", — считает тренер.

В первом матче на чемпионате мира уругвайцы 15 июня нанесли поражение команде Египта — 1:0. В рамках группового этапа сборной Уругвая также предстоит сыграть с командами Саудовской Аравии (20 июня, Ростов-на-Дону) и России (25 июня, Самара).

В 2010 году на чемпионате мира в ЮАР сборная Уругвая под руководством Табареса заняла четвертое место.