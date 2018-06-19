Полицейскому-фанату пригрозили в Бразилии увольнением за непристойное поведение в России

Португальский — не самый популярный язык, но незнание может сыграть злую шутку. Так решили подшутить над девушкой-блондинкой приехавшие в Москву бразильские болельщики — вместе с новыми друзьями-иностранцами москвичка радостно скандировала что-то по-португальски. Возможно, ей сказали, что это комплименты красоте русских женщин или известная футбольная кричалка, однако правда оказалась неприятной: «buceta rosa» по-португальски значит «розовая вагина».

В начале по Интернету разлетелось видео, на котором симпатичная блондинка в компании толпы бразильских болельщиков радостно скандирует «buceta rosa, essa é bem rosinha» — что в переводе с португальского означает «розовая вагина, розовенькая» (или, точнее, «розовая киска»). Девушка вряд ли понимает, о чем идёт речь, однако это прекрасно поняли на родине веселых ребят — в Бразилии уже поднялась волна протеста. Недостойное поведение соотечественников там не поняли, и после возвращения ребята могут быть уволены — их выходку расценили как классический «харассмент». Напомним, что под это определение попадают не только сексуальные домогательства, но мизогинные шутки и прочее притеснение женщин.

Бразильские СМИ уже отреагировали на произошедшее. Тем временем, как сообщает издание Сatraca livre, среди бразильцев находится также военный полицейский из Санта-Катарины: Эдуардо Нуньес — лейтенант. Это подтвердили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудник военной полиции был идентифицирован как один из членов, которые фигурируют в видео», — цитирует СМИ данные ведомства, где сообщили, что, как только человек вернется в государство, будет возбуждено дисциплинарное административное производство, чтобы определить его «неправильное поведение».

Также был идентифицирован еще один человек, который появляется в видео. Адвокат Диего Валенса Ятоба, уроженец Пернамбуку, служил секретарем туризма Ипожуки, муниципалитета, где расположен пляж Порто-де-Галинхас.

«Во-первых, я искренне приношу извинения всем женщинам, которые в конечном итоге будут смотреть эти видеоролики, которые смутили меня, но я чувствую, что должен воспользоваться этой репликой и немного рассказать о том, что я чувствую о мачизме в Бразилии», — написал в социальной сети Кристиано Сантос из Бразилии, объяснив, что в Бразилии, по данным последних опросов, более пяти женщин каждый час подвергаются изнасилованию. В 2013 году был проведен опрос, в котором 26% респондентов сказали, что женщины, носящие одежду, которая оголяет их тело заслуживают нападения.

«Насилие в отношении женщин настолько укоренено в бразильском народе. Это не смешно. Подобные вещи усиливают стереотипы, которые являются основой мачизма, в свою очередь, причиной смертей и изнасилований, которые мы видим каждый день. Было бы неплохо, если бы лица этих видео были разоблачены и наказаны, даже безнаказанность поощряет это постыдное поведение», — продолжает Сантос.

Незнание иностранного языка часто может сыграть злую шутку — не зря нам советуют, например, не надевать футболок с надписями, значения которых мы не знаем.

Однако так ли уж нахальны были бразильские ребята — вопрос открытый. Как ранее объяснял «КВ» социолог Пётр Иванов , необходимо учитывать разницу культурного кода европейцев (молодые российские женщины всё чаще мыслят вполне по-европейски) и латиноамериканцев, поскольку различия могут быть принципиальными.

— Если сравнивать нашу ситуацию с Латинской Америкой, то в Москве действительно гораздо реже можно столкнуться с культурой «уличных комплиментов», когда незнакомые мужчины будут комментировать внешность идущей по улице красивой женщины, — комментирует социолог.

Хотя понятно, что под комментирование внешности имеется в виду сексуальная сторона; и это вовсе не означает, что мужчины действительно думают о домогательствах или — тем более — об изнасиловании.

Напомним, что «харассмент» стал самой обсуждаемой темой 2017-18 гг. после нескольких историй, затронувших сильных мира сего — голливудского продюсера Харви Ванштейна и российского депутата Леонида Слуцкого. После этого люди неоднократно задавали вопрос, где проходят границы, и как быть с радикальными феминистками, склонными видеть сексуальные домогательства и объективизацию женщин даже в таких общепринятых проявлениях вежливости, как открытие двери в машине, поданное пальто или пресловутое угощение чашечкой кофе, а молчаливое согласие на домогательства — в желании женщины выглядеть красивой и сексуальной. Однако по современным стандартам назойливое приставание к девушке — это не комплимент и не подтверждение её привлекательности, а нечто недопустимое и наказуемое.

— Речь о том, что в каждой социальной группе приняты свои стереотипы, где-то никто не возразит и против принципа «Бьёт значит любит» или против расценивания приставаний как комплимента женственности. Сейчас надо разговаривать, спрашивать, не против ли женщина того, что к ней относятся именно как к женщине, — считает социолог Елена Рождественская

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