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По Алтайскому краю пронесся торнадо
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По Алтайскому краю пронесся торнадо 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На Алтайском крае бушует непогода. Если весной на регион обрушился паводок, в связи с чем более тысячи были эвакуированы из своих домов, то теперь новая беда. В минувший понедельник мощная гроза бушевала на Алтае. Так, порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Ураган опрокидывал остановки, обрывал провода линий электропередач и вырывал деревья с корнем, а накануне вечером жители Каменского района стали свидетелями страшного природного явления — смерча. Сельчане успели запечатлеть столь необычное явление и выложить в социальную сеть. Судя по кадрам вихрь набрал серьезную силу и стал причиной множественных разрушений: «Все было уже…осталось только вулкану извергнуться на Алтае где-нибудь», — говорят очевидцы.
«Сначала град с кулак, теперь торнадо, дальше что?», — сетуют жители.
«Леса вырубают вот и количество смерчей увеличивается», — отмечают защитники природы.
Подписчики паблика Barnaul22 отмечают, что ураган навел свои порядки. В частности в Николаевке ветер снес крыши, повалил деревья и столбы, в Каменском районе торнадо к счастью прошел мимо жилых домов, но зато досталось огородам — немало посадок уничтожено. Кроме того, очевидцы отмечают, что смерч дошел до поселка Тамбовский.
Фото: pixabay.com.
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