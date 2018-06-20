По Алтайскому краю пронесся торнадо

На Алтайском крае бушует непогода. Если весной на регион обрушился паводок, в связи с чем более тысячи были эвакуированы из своих домов, то теперь новая беда. В минувший понедельник мощная гроза бушевала на Алтае. Так, порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Ураган опрокидывал остановки, обрывал провода линий электропередач и вырывал деревья с корнем, а накануне вечером жители Каменского района стали свидетелями страшного природного явления — смерча. Сельчане успели запечатлеть столь необычное явление и выложить в социальную сеть. Судя по кадрам вихрь набрал серьезную силу и стал причиной множественных разрушений: «Все было уже…осталось только вулкану извергнуться на Алтае где-нибудь», — говорят очевидцы.

«Сначала град с кулак, теперь торнадо, дальше что?», — сетуют жители.

«Леса вырубают вот и количество смерчей увеличивается», — отмечают защитники природы.

Подписчики паблика Barnaul22 отмечают, что ураган навел свои порядки. В частности в Николаевке ветер снес крыши, повалил деревья и столбы, в Каменском районе торнадо к счастью прошел мимо жилых домов, но зато досталось огородам — немало посадок уничтожено. Кроме того, очевидцы отмечают, что смерч дошел до поселка Тамбовский.

Фото: pixabay.com.