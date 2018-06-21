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Бразильских болельщиков накажут за издевательства над россиянкой
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Бразильских болельщиков накажут за издевательства над россиянкой 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Видео, размещенное в Twitter одним из бразильцев, вызвало бурю возмущения в самой Бразилии.
Бразильских болельщиков, грубо оскорбивших россиянку, могут привлечь к ответственности. Причем как на родине, так и в России. Скандал начался с опубликования в одной из соцсетей видеоролика, на котором видно, как несколько болельщиков окружают девушку и скандируют три слова по-португальски. Улыбающаяся россиянка, не понимая смысла «кричалки», пытается ее повторить к восторгу бразильцев. «Кричалка» оказалась похабным ругательством, что и возмутило пользователей соцсетей.
По ролику уже удалось идентифицировать всех хулиганов. Один из них — Эдуарду Нуньес — оказался лейтенантом бразильской полиции. Его непосредственное руководство обещало применить к нему меры дисциплинарного воздействия. Второй — Филипе Уилсон, сотрудник авиакомпании Latam. Его уже уволили за оскорбление девушки с работы. Третьим же оказался адвокат Диего Жатобу, некогда — глава департамента туризма в одном из бразильских муниципалитетов. Он был осужден за растрату государственных средств и неуплату алиментов своей жене.
Также бразильцев могут привлечь к ответственности и в России — по статье за мелкое хулиганство.
Retweeted Toni Lula da Silva Bulhoes (@ToniBulhoes): Coxinhas brasileiros assediando garota russa, aproveitam o desconhecimento dela da língua portuguesa para abusar da cordialidade. Isso tem que ser denunciado. pic.twitter.com/7eVE3g32l0
— eduardo (@eduardonino) June 18, 2018
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