Бразильскому фанату грозит уголовное дело за оскорбление россиянки

Болельщику сборной Бразилии Эдуарду Нуньесу, оскорбившему россиянку, грозит уголовное дело, сообщает "Советский спорт"

По информации Globo, прокуратура Бразилии обратилась в военную полицию с просьбой возбудить уголовное дело против фаната. Отмечается, что Нуньеса обвиняют в расизме и сексуальных домогательствах.

Группа бразильских болельщиков выложили в соцсетях видеозапись, на которой они окружили россиянку на Никольской улице в Москве и начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес девушки. Женщина, не понимая значения фраз, пыталась повторить их.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий девятого дня мирового первенства.

Ранее сообщалось, что аргентинского болельщика, приехавшего на чемпионат мира — 2018, накажут за непристойную просьбу в адрес русской девушки.