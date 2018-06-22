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Бразильскому фанату грозит уголовное дело за оскорбление россиянки
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Бразильскому фанату грозит уголовное дело за оскорбление россиянки 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Болельщику сборной Бразилии Эдуарду Нуньесу, оскорбившему россиянку, грозит уголовное дело, сообщает "Советский спорт".
По информации Globo, прокуратура Бразилии обратилась в военную полицию с просьбой возбудить уголовное дело против фаната. Отмечается, что Нуньеса обвиняют в расизме и сексуальных домогательствах.
Группа бразильских болельщиков выложили в соцсетях видеозапись, на которой они окружили россиянку на Никольской улице в Москве и начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес девушки. Женщина, не понимая значения фраз, пыталась повторить их.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий девятого дня мирового первенства.
Ранее сообщалось, что аргентинского болельщика, приехавшего на чемпионат мира — 2018, накажут за непристойную просьбу в адрес русской девушки.
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