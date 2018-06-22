В Казани экс-сотрудник автозаправки украл с банковской карты клиента деньги

Сотрудник автозаправки сфотографировал банковскую карту клиента, а спустя месяц списал с нее 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Национального банка по РТ.

По словам студента одного из казанских вузов, готовясь к экзаменам дома он получил сообщение о списании с его счета 15 тысяч рублей. Молодой человек не растерялся и сразу позвонил в банк, чтобы заблокировать карту. В кредитной организации ему также сказали, что необходимо приехать в одно из отделений, написать заявление о несогласии с операцией и сообщить о хищении в полицию.

Думая о том, как мошенники смогли узнать его реквизиты карты, но вспомнил, что несколько месяцев назад оставлял карту на кассе автозаправки, отойдя залить бензин в бак своего автомобиля. Расследуя это дело, полицейские выяснили, что сотрудник автозаправки, которому грозило увольнение, действительно злоупотребил доверием клиента и сфотографировал его карту. Оставшись без работы, он решил воспользоваться чужими деньгами.

Похищенные средства студенту вернули. Теперь молодой человек не держит все деньги на текущем счете. Он открыл в банке отдельный вклад, на который периодически перечисляет свои накопления.

Сотрудники Нацбанка по РТ рекомендуют соблюдать основные правила безопасности:

никогда не сообщать незнакомцам данные своей карты. Если вам обещают какие-то выплаты, сообщают о блокировке карты или списании с нее денег и предлагают помочь решить эту проблему — перезвоните в банк по указанному на карте номеру.чтобы получить от кого-то безналичный платеж, достаточно назвать номер своего счета. Он не совпадает с номером карты. Номер счета можно посмотреть в договоре на выпуск и обслуживание платежной карты или уточнить в банке.передавая карту другим людям при расчетах в магазинах, кафе и т.д., не следует упускать ее из виду. Все операции с ней должны совершаться в присутствии держателя карты.снимать деньги и пополнять счет карты лучше в банкоматах, установленных в безопасных местах: отделениях банков, госучреждениях, крупных торговых комплексах. При этом стоит осмотреть банкомат: если на клавиатуре или в картоприемнике заметили подозрительные устройства, аппаратом пользоваться не следует.при оплате покупок в интернете нужно удостовериться в подлинности сайта. Злоумышленники создают страницы-двойники, дизайн которых делают похожими на онлайн-ресурсы легально действующих организаций.вредоносные коды, которые могут содержаться в пиратских копиях программ, позволяют злоумышленникам получить доступ к персональным данным, в том числе учетным записям пользователей услуг онлайн-банкинга. Следует пользоваться только лицензированным программным обеспечением.