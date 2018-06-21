Жители Воронежа сняли на видео падающий метеорит

Жителям Воронежа удалось заснять на видео падение метеорита.

Как пишут местные СМИ, ослепляющее свечение было замечено горожанами в четверг около четырех утра.

— Думал, будет ударная волна, как в Челябинске, бегом начал снимать, но взрыва не было, остался только след, — цитирует сайт KP.RU одного из очевидцев.

Видели небесное тело также и жители соседних регионов — Липецкой и Орловской области.

Ранее Пятый канал сообщал о подобном явлении, произошедшем в конце мая в Приморье. Там движущийся в облаках объект наблюдали жители сразу нескольких населенных пунктов — Владивостока, Артема, Уссурийска, Лесозаводска и Находки.