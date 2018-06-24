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Болельщики из Перу предъявят претензии к UTair
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Болельщики из Перу предъявят претензии к UTair 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: tumix.ru
Футбольные болельщики из Перу намерены предъявить претензии российской авиакомпании UTair после инцидента, произошедшего в пятницу на борту рейса Екатеринбург — Тюмень. Об этом сообщило в Facebook посольства Перу в России, передает ТАСС.
Перуанцы недовольны нарушением протоколов безопасности, а также задержками, которые «в некоторых случаях вызвали проблемы со стыковочными рейсами».
У самолета АTR-72-212А авиакомпании UTair, выполнявшего вечером в пятницу рейс по маршруту Екатеринбург — Тюмень, при заходе на посадку в аэропорту Тюмени произошел сбой в работе турбовинтового двигателя №2. Самолет благополучно приземлился. На его борту находились болельщики футбольной сборной Перу, следовавшие транзитом через Тюмень в Москву.
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