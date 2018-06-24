Болельщики из Перу предъявят претензии к UTair

Футбольные болельщики из Перу намерены предъявить претензии российской авиакомпании UTair после инцидента, произошедшего в пятницу на борту рейса Екатеринбург — Тюмень. Об этом сообщило в Facebook посольства Перу в России, передает ТАСС.

Перуанцы недовольны нарушением протоколов безопасности, а также задержками, которые «в некоторых случаях вызвали проблемы со стыковочными рейсами».

У самолета АTR-72-212А авиакомпании UTair, выполнявшего вечером в пятницу рейс по маршруту Екатеринбург — Тюмень, при заходе на посадку в аэропорту Тюмени произошел сбой в работе турбовинтового двигателя №2. Самолет благополучно приземлился. На его борту находились болельщики футбольной сборной Перу, следовавшие транзитом через Тюмень в Москву.