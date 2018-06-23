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Самолёт, перевозивший 70 перуанских болельщиков, загорелся перед посадкой
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Самолёт, перевозивший 70 перуанских болельщиков, загорелся перед посадкой 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: tumix.ru
Самолёт, перевозивший 70 болельщиков сборной Перу из Екатеринбурга в Тюмень, загорелся незадолго до захода на посадку, сообщает RPP.
По данным телеканала, за 20 минут до посадки пассажиры самолёта услышали громкий хлопок, после которого началось задымление в салоне транспорта. Предварительно причиной аварии называют возгорание одной из турбин самолёта. Информации о пострадавших на данный момент нет. Отмечается, что болельщики планировали из Тюмени отправится в Москву.
Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Сборная Перу лишилась возможности выйти в плей-офф турнира, проиграв сборным Дании (0:1) и Франции (0:1).
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