Гари Линекер: Это самая слабая игра сборной Аргентины на моей памяти

«Блестящая игра Модрича, но за все время, что я смотрю матчи сборной Аргентины, не могу припомнить от них такой слабой игры», — написал Линекер в своем твиттере.

Brilliant from Modric but in all the years of watching Argentina I can’t remember them ever having such a poor side.

— Gary Lineker (@GaryLineker) 21 июня 2018 г.

21 июня Хорватия победила Аргентину в Нижнем Новгороде со счетом 3:0 и досрочно вышла в 1/8 финала.