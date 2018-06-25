Реплика фаната из Бразилии стала мемом и набирает популярность на Дону

В Ростове набирает популярность мем бразильского фаната Томера Савойя.

На улицах донской столицы можно встретить людей в футболках с его изображением.

Бразильский журналист, блоггер и болельщик Томер Савойя стал звездой после того, как перед матчем ЧМ-2018 Бразилия — Швейцария в Ростове-на-Дону он на камеру прокричал на русском языке: «Бразилия — чемпион, а Россия — это ***** (офигенно), братан!».

Видеоролик из Ростова-на-Дону быстро набрал популярность в Интернете.

В считанные дни Томер Савойя стал мировой знаменитостью. С ним фотографируются прохожие, останавливают полицейские, чтобы так же сделать памятный снимок.

Изготавливаются плакаты, футболки, автоароматизаторы с изображением мема.

Сам бразилец опубликовал свой мем на своей страничке в Instagram со словами «Тот день, когда я стал мемом».