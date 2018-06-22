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На берегу Черного озера скоро появится ландшафтный парк
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На берегу Черного озера скоро появится ландшафтный парк 

Управа района Косино-Ухтомский 22 июня 2018
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В ближайшее время косино-ухтомцы смогут посещать ландшафтный парк. Он расположится на берегу Черного озера в районе Некрасовка. Руководитель мастерской в ландшафтной компании Arteza Ирина Чебаненко поделилась информацией с корреспондентами сайта Комплекса градостроительной политики и строительства о предстоящем проекте.
Ирина Чебаненко рассказала о том, что очень скоро на Черном озере появится ландшафтный парк, где будет песчаный пляж, зона для барбекю, велодорожки, а также площадки, предназначенные для спорта и детского досуга.
Как отмечает специалист, Черное озеро находится не в очень хорошем состоянии, так как оно очень заиленное и «цветет». В планах стоит создание природного парка, его площадь составит тридцать гектаров, вокруг озера будет зеленый контур. Уже осенью начнутся работы по очистке водоема, запуска рыбы и углубления дна. Деревья также будут обновлять, посадят липы, клены и ивы
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