Аргентинские наркоторговцы перевозили кокаин в Кубках мира по футболу

Аргентинская полиция задержала крупную поставку наркотиков в районе Буэнос-Айреса. По информации AP, наркотики распространялись внутри пластмассовых сувениров в форме Кубка мира по футболу.

«Эти продавцы смерти очень изобретательны, так что не будьте наивны. Их попытка воспользоваться чемпионатом мира по футболу отвратительна. Поэтому теперь они в тюрьме», — заявил министр безопасности Буэнос-Айреса Кристиан Ритондо.

По данным полиции, в ходе задержания поставки наркотиков были арестованы 20 кг марихуаны, 10 кг кокаина, 1800 доз наркотика «пако» (производная крэка) и 400 тысяч аргентинских песо (примерно 15 тысяч долларов).

Под суд будут отправлены 4 мужчины и 2 женщины, принимавших участие в распространении наркотиков.