Туск и Юнкер поздравили Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции 

Председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравили Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом говорится в письме, опубликованном пресс-службой Совета Европейского союза.
«Позвольте нам поздравить вас с переизбранием на пост президента Турции… Мы с нетерпением ожидаем продолжения тесной работы с вами в сферах, представляющих общий интерес для отношений ЕС и Турции, таких как безопасность, миграция и энергетика», — говорится в тексте.
Ранее избирком Турции объявил о победе Эрдогана на досрочных президентских и парламентских выборах, которые прошли в стране 24 июня.