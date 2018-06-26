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Туск и Юнкер поздравили Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции
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Туск и Юнкер поздравили Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции 

RT на русском 17 часов назад
Фото: Москва24
Председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравили Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом говорится в письме, опубликованном пресс-службой Совета Европейского союза.
«Позвольте нам поздравить вас с переизбранием на пост президента Турции… Мы с нетерпением ожидаем продолжения тесной работы с вами в сферах, представляющих общий интерес для отношений ЕС и Турции, таких как безопасность, миграция и энергетика», — говорится в тексте.
Ранее избирком Турции объявил о победе Эрдогана на досрочных президентских и парламентских выборах, которые прошли в стране 24 июня.
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