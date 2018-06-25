Федор Конюхов пролетит над Байкалом на аэростате

На Кавказских минеральных водах планируется запустить аэростат, именно здесь для этого подъема имеется наилучший ландшафт. Как сообщает портал pobeda26.ru, аэростат поднимется в стратосферу на высоту в 25 километров. Управлять им будет легендарный российский путешественник Фёдор Конюхов

«Уже заканчиваются работы по изготовлению капсулы, которая будет весить почти тонну. Аэростат пролетит над территорией Северного Кавказа, затем отправится на Байкал и с острова Русского пересечёт залив Петра Великого», — уточняется в сообщении.

После этого Фёдора Конюхова ожидают длительный переезд и полеты над Шипкой и Монбланом. В общей сложности путешествие продлится около года.

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