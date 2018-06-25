Телепрограмма на сегодня, 27 июня 2018, для всех каналов 

Попкорнnews.ru предлагает узнать, что покажут российские каналы по телевизору сегодня, 27 июня 2018, в среду.
Телепрограмма на 27 июня 2018 на Первом канале
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Время покажет
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Время покажет
15:50 Мужское / Женское
16:40 Чемпионат мира по футболу-2018. Прямой эфир из Казани (Сборная Южной Кореи — сборная Германии)
19:00 Пусть говорят
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу-2018. Прямой эфир из Москвы (Сборная Сербии — сборная Бразилии)
23:00 Садовое кольцо (9-я серия)
00:00 Оттепель (9-я серия)
01:10 Время покажет
03:00 Новости
03:05 Время покажет
03:50 Модный приговор
Телепрограмма на 27 июня 2018 на канале Россия 1 05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
12:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:00 Склифосовский (11-я серия)
16:00 Склифосовский (12-я серия)
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Чужие родные (5-я серия)
22:00 Чужие родные (6-я серия)
23:00 Вечер с Владимиром Соловьёвым
01:35 Точки опоры (5-я серия)
02:35 Точки опоры (6-я серия)
Телепрограмма на 27 июня 2018 на канале НТВ
05:25 Я работаю в суде (Ошибка)
06:00 Сегодня
06:05 Я работаю в суде (Ошибка)
06:30 Деловое утро НТВ 08:30 Возвращение Мухтара-2 ("Банкрот", «Простота как признак воровства»)
10:00 Сегодня
10:25 Возвращение Мухтара-2 ("Банкрот", «Простота как признак воровства»)
11:00 Лесник. Своя земля ("Стокгольмский синдром", 1-я и 2-я серии)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи
17:20 ДНК 18:15 Реакция
19:00 Сегодня
19:40 Морские дьяволы. Смерч ("Глубинная бомба", «Наживка», «Предатель», «Спасти врага»)
23:30 Итоги дня 00:00 Место встречи
01:55 Стервы (Месть)
02:50 Дачный ответ
03:55 Дорожный патруль-4 (Машина для киллера)
04:50 Подозреваются все (Одноклассница)
Телепрограмма на 27 июня 2018 на канале ТВ Центр
05:10 Естественный отбор (Мармелад)
06:00 Настроение
08:00 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
09:50 Крепкий орешек
11:30 События
11:50 Гранчестер (3-я серия)
12:43Гранчестер (4-я серия)
13:40 Мой герой (Андрей Максимов)
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Мисс Марпл Агаты Кристи (Забытое убийство)
17:00 Естественный отбор (Филе индейки)
17:50 Узнай меня, если сможешь (13-я серия)
18:43Узнай меня, если сможешь (14-я серия)
19:40 События
20:00 Право голоса
22:00 События
22:30 Линия защиты
23:05 90-е. Березовский против Примакова
00:00 События. 25-й час 00:35 Прощание. Джуна
01:25 Ловушка для Андропова
02:15 Петровка, 38 02:30 Мисс Марпл Агаты Кристи (Забытое убийство)
04:25 Мой герой (Андрей Максимов)
Телепрограмма на 27 июня 2018 на канале Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино (Евгений Самойлов)
07:00 Новости культуры
07:05 Пешком… (Москва деревянная)
07:30 Новости культуры
07:35 Отечество и судьбы ("Бенуа", 2-я часть)
08:00 Новости культуры
08:10 Следователь Тихонов (18-я серия — «Телеграмма с того света», 2-я часть)
09:00 Исторические путешествия Ивана Толстого (2-я серия — «Литературные скандалы. Барахлишко и революция»)
09:25 Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире
09:40 Главная роль
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Люди и дельфины (3-я серия, 1-я часть)
12:15 Мстёрские голландцы
12:25 Захват
12:55 Жизнь замечательных идей (Ньютоново яблоко раздора)
13:25 Телетеатр. Классика (Сергей Евлахишвили на ТВ)
14:15 Абсолютный слух (Выпуск от 15 ноября 2017 года)
15:00 Новости культуры
15:10 Пряничный домик (Танцующая живопись)
15:40 Дом, который построил атом
16:35 Больше, чем любовь (Светлана Немоляева и Александр Лазарев)
17:15 Берлинский Филармонический Оркестр на фестивалях Европы (Берлин. Программа «Чешская ночь»)
18:10 Запечатленное время (На чудесном празднике)
18:35 Белая студия (Евгений Миронов)
19:15 Цвет времени ("Золотая Адель". Густав Климт)
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух (Выпуск от 15 ноября 2017 года)
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки
21:15 Люди и дельфины (3-я серия, 1-я часть)
22:20 Следователь Тихонов (19-я серия — «Еще одно дело Тихонова», 1-я часть)
23:15 Новости культуры
23:35 Дом, который построил атом
00:30 Запечатленное время (На чудесном празднике)
01:00 Берлинский Филармонический Оркестр на фестивалях Европы (Берлин. Программа «Чешская ночь»)
01:55 Больше, чем любовь (Светлана Немоляева и Александр Лазарев)
02:35 Ваттовое море. Зеркало небес
Телепрограмма на 27 июня 2018 на канале МАТЧ! ТВ 06:00 Наши победы
06:30 Дорога в Россию
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 «Чемпионат мира. Live». Специальный репортаж
09:20 Футбол. Чемпионат мира-2018. Трансляция из Ростова-на-Дону (Исландия — Хорватия)
11:20 Новости
11:25 Футбол. Чемпионат мира-2018. Трансляция из Москвы (Дания — Франция)
13:25 Новости
13:30 Футбол. Чемпионат мира-2018. Трансляция из Санкт-Петербурга (Нигерия — Аргентина)
15:30 Новости
15:35 Все на Матч! ЧМ-2018
16:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Прямая трансляция из Екатеринбурга (Мексика — Швеция)
18:55 Все на Матч! ЧМ-2018
20:00 Новости
20:05 Все на Матч! ЧМ-2018
20:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода (Швейцария — Коста-Рика)
22:55 Все на Матч! ЧМ-2018
23:40 Новости
23:45 «Чемпионат мира. Live». Специальный репортаж
00:05 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат мира-2018. Трансляция из Екатеринбурга (Мексика — Швеция)
02:25 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе. Трансляция из Великобритании (Л. Селби — Дж. Уоррингтон)
04:30 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Великобритании (С. Томпсон — Д. Тилл)
Телепрограмма на 27 июня 2018 на канале СТС 05:30 Ералаш
06:00 Смешарики
06:35 Команда Турбо
07:00 Шоу мистера Пибоди и Шермана
07:25 Три кота
07:40 Том и Джерри
08:30 Кухня
09:30 Уральские пельмени (Любимое)
09:45 Десять причин моей ненависти
11:45 Красавица и чудовище
14:00 «Шоу „Уральских пельменей“
14:30 „Шоу „Уральских пельменей“
18:30 Уральские пельмени
19:00 „Шоу „Уральских пельменей“
20:30 „Шоу „Уральских пельменей“
22:00 Как стать принцессой
00:20 „Шоу „Уральских пельменей“
00:30 „Шоу „Уральских пельменей“
01:00 Хроники Хуаду. Лезвие розы
03:05 Выжить после
04:05 Крыша мира
Телепрограмма на 27 июня 2018 на канале РЕН ТВ
05:00 „Территория заблуждений“ с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 „Территория заблуждений“ с Игорем Прокопенко
11:00 Документальный проект
12:00 Информационная программа 112 12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112 16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112 19:30 Новости
20:00 Маска Зорро
22:30 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Глаза змеи
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:15 Тайны Чапман
04:10 „Территория заблуждений“ с Игорем Прокопенко
Телепрограмма на 27 июня 2018 на канале ТНТ 05:00 Где логика? (35-я серия)
06:00 ТНТ. Best (23-я серия)
06:30 ТНТ. Best (24-я серия)
07:00 ТНТ. Best (25-я серия)
07:30 ТНТ. Best (26-я серия)
08:00 ТНТ. Best (27-я серия)
08:30 ТНТ. Best (28-я серия)
09:00 Дом-2. Lite
10:15 Дом-2. Остров любви
11:30 Улица (21-я серия)
12:00 Улица (22-я серия)
12:30 Битва экстрасенсов (267-я серия)
14:00 СашаТаня (85-я серия)
14:30 СашаТаня (86-я серия)
15:00 СашаТаня (87-я серия)
15:30 СашаТаня (88-я серия)
16:00 СашаТаня (89-я серия)
16:30 СашаТаня (90-я серия)
17:00 СашаТаня (91-я серия)
17:30 СашаТаня (92-я серия)
18:00 СашаТаня (93-я серия)
18:30 СашаТаня (94-я серия)
19:00 СашаТаня (95-я серия)
19:30 СашаТаня (96-я серия)
20:00 Света с того света (13-я серия)
20:30 Света с того света (14-я серия)
21:00 Однажды в России (113-я серия)
22:00 Stand up (114-я серия)
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение
01:00 Что такое песни?
03:05 Убийство первой степени (10-я серия — „Уменьшать преимущество“)
04:00 Где логика? (36-я серия)
Телепрограмма на 27 июня 2018 на канале Домашний
05:40 6 кадров
06:00 Джейми: обед за 30 минут (17-я серия)
06:30 6 кадров
07:00 Понять. Простить (75-я серия — „Дедушка“)
07:30 6 кадров
07:35 По делам несовершеннолетних (342-я и 343-я серии)
09:40 Давай разведёмся! (273-я и 274-я серии)
11:40 Тест на отцовство (4-я серия)
12:40 Понять. Простить (367-я серия — „Солгать в последний раз“, 368-я серия — „Седьмая вода“)
13:45 Понять. Простить (76-я серия — „Сирота“)
14:15 Совсем другая жизнь (1-я и 2-я серии)
18:00 6 кадров
19:00 Белая ворона (1-я — 4-я серии)
22:40 Глухарь. Продолжение (76-я серия — „Проверка“)
23:40 6 кадров
00:00 6 кадров
00:30 Глухарь. Продолжение (77-я серия — „Палец“)
01:25 Понять. Простить (367-я серия — „Солгать в последний раз“, 368-я серия — „Седьмая вода“)
02:30 Не женское дело (5-я и 6-я серии)
04:35 Тест на отцовство (4-я серия)
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