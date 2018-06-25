Телепрограмма на сегодня, 27 июня 2018, для всех каналов

Попкорнnews.ru предлагает узнать, что покажут российские каналы по телевизору сегодня, 27 июня 2018, в среду.

Телепрограмма на 27 июня 2018 на Первом канале

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:15 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:55 Модный приговор

12:00 Новости с субтитрами

12:15 Время покажет

15:00 Новости с субтитрами

15:15 Время покажет

15:50 Мужское / Женское

16:40 Чемпионат мира по футболу-2018. Прямой эфир из Казани (Сборная Южной Кореи — сборная Германии)

19:00 Пусть говорят

20:00 Время

20:40 Чемпионат мира по футболу-2018. Прямой эфир из Москвы (Сборная Сербии — сборная Бразилии)

23:00 Садовое кольцо (9-я серия)

00:00 Оттепель (9-я серия)

01:10 Время покажет

03:00 Новости

03:05 Время покажет

03:50 Модный приговор

Телепрограмма на 27 июня 2018 на канале Россия 1 05:00 Утро России

09:00 Вести

09:15 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:40 Вести. Местное время

12:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

13:00 60 минут

14:00 Вести

14:40 Вести. Местное время

15:00 Склифосовский (11-я серия)

16:00 Склифосовский (12-я серия)

17:00 Вести

17:40 Вести. Местное время

19:00 60 минут

20:00 Вести

20:45 Вести. Местное время

21:00 Чужие родные (5-я серия)

22:00 Чужие родные (6-я серия)

01:35 Точки опоры (5-я серия)

02:35 Точки опоры (6-я серия)

Телепрограмма на 27 июня 2018 на канале НТВ

05:25 Я работаю в суде (Ошибка)

06:00 Сегодня

06:05 Я работаю в суде (Ошибка)

06:30 Деловое утро НТВ 08:30 Возвращение Мухтара-2 ("Банкрот", «Простота как признак воровства»)

10:00 Сегодня

10:25 Возвращение Мухтара-2 ("Банкрот", «Простота как признак воровства»)

11:00 Лесник. Своя земля ("Стокгольмский синдром", 1-я и 2-я серии)

13:00 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:30 Место встречи

17:20 ДНК 18:15 Реакция

19:00 Сегодня

19:40 Морские дьяволы. Смерч ("Глубинная бомба", «Наживка», «Предатель», «Спасти врага»)

23:30 Итоги дня 00:00 Место встречи

01:55 Стервы (Месть)

02:50 Дачный ответ

03:55 Дорожный патруль-4 (Машина для киллера)

04:50 Подозреваются все (Одноклассница)

Телепрограмма на 27 июня 2018 на канале ТВ Центр

05:10 Естественный отбор (Мармелад)

06:00 Настроение

08:00 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

09:50 Крепкий орешек

11:30 События

11:50 Гранчестер (3-я серия)

12:43Гранчестер (4-я серия)

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Мисс Марпл Агаты Кристи (Забытое убийство)

17:00 Естественный отбор (Филе индейки)

17:50 Узнай меня, если сможешь (13-я серия)

18:43Узнай меня, если сможешь (14-я серия)

19:40 События

20:00 Право голоса

22:00 События

22:30 Линия защиты

23:05 90-е. Березовский против Примакова

00:00 События. 25-й час 00:35 Прощание. Джуна

01:25 Ловушка для Андропова

02:15 Петровка, 38 02:30 Мисс Марпл Агаты Кристи (Забытое убийство)

04:25 Мой герой (Андрей Максимов)

Телепрограмма на 27 июня 2018 на канале Культура

06:30 Новости культуры

07:00 Новости культуры

07:05 Пешком… (Москва деревянная)

07:30 Новости культуры

07:35 Отечество и судьбы ("Бенуа", 2-я часть)

08:00 Новости культуры

08:10 Следователь Тихонов (18-я серия — «Телеграмма с того света», 2-я часть)

09:00 Исторические путешествия Ивана Толстого (2-я серия — «Литературные скандалы. Барахлишко и революция»)

09:25 Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире

09:40 Главная роль

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 Люди и дельфины (3-я серия, 1-я часть)

12:15 Мстёрские голландцы

12:25 Захват

12:55 Жизнь замечательных идей (Ньютоново яблоко раздора)

14:15 Абсолютный слух (Выпуск от 15 ноября 2017 года)

15:00 Новости культуры

15:10 Пряничный домик (Танцующая живопись)

15:40 Дом, который построил атом

17:15 Берлинский Филармонический Оркестр на фестивалях Европы (Берлин. Программа «Чешская ночь»)

18:10 Запечатленное время (На чудесном празднике)

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Абсолютный слух (Выпуск от 15 ноября 2017 года)

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки

21:15 Люди и дельфины (3-я серия, 1-я часть)

22:20 Следователь Тихонов (19-я серия — «Еще одно дело Тихонова», 1-я часть)

23:15 Новости культуры

23:35 Дом, который построил атом

00:30 Запечатленное время (На чудесном празднике)

01:00 Берлинский Филармонический Оркестр на фестивалях Европы (Берлин. Программа «Чешская ночь»)

01:55 Больше, чем любовь (Светлана Немоляева и Александр Лазарев)

02:35 Ваттовое море. Зеркало небес

Телепрограмма на 27 июня 2018 на канале МАТЧ! ТВ 06:00 Наши победы

06:30 Дорога в Россию

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 «Чемпионат мира. Live». Специальный репортаж

09:20 Футбол. Чемпионат мира-2018. Трансляция из Ростова-на-Дону (Исландия — Хорватия)

11:20 Новости

11:25 Футбол. Чемпионат мира-2018. Трансляция из Москвы (Дания — Франция)

13:25 Новости

13:30 Футбол. Чемпионат мира-2018. Трансляция из Санкт-Петербурга (Нигерия — Аргентина)

15:30 Новости

15:35 Все на Матч! ЧМ-2018

16:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Прямая трансляция из Екатеринбурга (Мексика — Швеция)

18:55 Все на Матч! ЧМ-2018

20:00 Новости

20:05 Все на Матч! ЧМ-2018

20:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода (Швейцария — Коста-Рика)

22:55 Все на Матч! ЧМ-2018

23:40 Новости

23:45 «Чемпионат мира. Live». Специальный репортаж

00:05 Все на Матч!

00:25 Футбол. Чемпионат мира-2018. Трансляция из Екатеринбурга (Мексика — Швеция)

02:25 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе. Трансляция из Великобритании (Л. Селби — Дж. Уоррингтон)

04:30 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Великобритании (С. Томпсон — Д. Тилл)

Телепрограмма на 27 июня 2018 на канале СТС 05:30 Ералаш

06:00 Смешарики

06:35 Команда Турбо

07:00 Шоу мистера Пибоди и Шермана

07:25 Три кота

07:40 Том и Джерри

08:30 Кухня

09:30 Уральские пельмени (Любимое)

09:45 Десять причин моей ненависти

11:45 Красавица и чудовище

14:00 «Шоу „Уральских пельменей“

14:30 „Шоу „Уральских пельменей“

18:30 Уральские пельмени

19:00 „Шоу „Уральских пельменей“

20:30 „Шоу „Уральских пельменей“

22:00 Как стать принцессой

00:20 „Шоу „Уральских пельменей“

00:30 „Шоу „Уральских пельменей“

01:00 Хроники Хуаду. Лезвие розы

03:05 Выжить после

04:05 Крыша мира

Телепрограмма на 27 июня 2018 на канале РЕН ТВ

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 „Территория заблуждений“ с Игорем Прокопенко

11:00 Документальный проект

12:00 Информационная программа 112 12:30 Новости

14:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112 16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112 19:30 Новости

20:00 Маска Зорро

22:30 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Глаза змеи

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:15 Тайны Чапман

04:10 „Территория заблуждений“ с Игорем Прокопенко

Телепрограмма на 27 июня 2018 на канале ТНТ 05:00 Где логика? (35-я серия)

06:00 ТНТ. Best (23-я серия)

06:30 ТНТ. Best (24-я серия)

07:00 ТНТ. Best (25-я серия)

07:30 ТНТ. Best (26-я серия)

08:00 ТНТ. Best (27-я серия)

08:30 ТНТ. Best (28-я серия)

09:00 Дом-2. Lite

10:15 Дом-2. Остров любви

11:30 Улица (21-я серия)

12:00 Улица (22-я серия)

12:30 Битва экстрасенсов (267-я серия)

14:00 СашаТаня (85-я серия)

14:30 СашаТаня (86-я серия)

15:00 СашаТаня (87-я серия)

15:30 СашаТаня (88-я серия)

16:00 СашаТаня (89-я серия)

16:30 СашаТаня (90-я серия)

17:00 СашаТаня (91-я серия)

17:30 СашаТаня (92-я серия)

18:00 СашаТаня (93-я серия)

18:30 СашаТаня (94-я серия)

19:00 СашаТаня (95-я серия)

19:30 СашаТаня (96-я серия)

20:00 Света с того света (13-я серия)

20:30 Света с того света (14-я серия)

21:00 Однажды в России (113-я серия)

22:00 Stand up (114-я серия)

23:00 Дом-2. Город любви

00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение

01:00 Что такое песни?

03:05 Убийство первой степени (10-я серия — „Уменьшать преимущество“)

04:00 Где логика? (36-я серия)

Телепрограмма на 27 июня 2018 на канале Домашний

05:40 6 кадров

06:00 Джейми: обед за 30 минут (17-я серия)

06:30 6 кадров

07:00 Понять. Простить (75-я серия — „Дедушка“)

07:30 6 кадров

07:35 По делам несовершеннолетних (342-я и 343-я серии)

09:40 Давай разведёмся! (273-я и 274-я серии)

11:40 Тест на отцовство (4-я серия)

12:40 Понять. Простить (367-я серия — „Солгать в последний раз“, 368-я серия — „Седьмая вода“)

13:45 Понять. Простить (76-я серия — „Сирота“)

14:15 Совсем другая жизнь (1-я и 2-я серии)

18:00 6 кадров

19:00 Белая ворона (1-я — 4-я серии)

22:40 Глухарь. Продолжение (76-я серия — „Проверка“)

23:40 6 кадров

00:00 6 кадров

00:30 Глухарь. Продолжение (77-я серия — „Палец“)

01:25 Понять. Простить (367-я серия — „Солгать в последний раз“, 368-я серия — „Седьмая вода“)

02:30 Не женское дело (5-я и 6-я серии)

04:35 Тест на отцовство (4-я серия)

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