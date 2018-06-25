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ЦИК Турции: Эрдоган останется президентом на еще один срок
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ЦИК Турции: Эрдоган останется президентом на еще один срок 

Пятый канал 6 часов назад
Фото: Пятый канал
В Турции завершается подсчет голосов первого тура президентских выборов. Трудно сказать, что была особая интрига: рейтинги Реджепа Эрдогана по-прежнему высоки, а оппозиция не смогла противопоставить ему единого кандидата. Главный противник действующего режима Мухаррем Индже получил почти 31% голосов, тогда как сам Эрдоган — примерно 52,6%.
Как сообщает Интерфакс, турецкий лидер, выступая перед избирателями с победной речью, не упустил случая упрекнуть своих политических оппонентов. Он заявил, что народ ему доверяет, а вот оппозиция получила наибольший процент голосов на избирательных участках в посольствах Турции в США.
Одновременно с президентскими в стране прошли и парламентские выборы. Правящая партия и националисты в сумме получают 53,5% голосов, что позволяет им уверенно действовать в рамках коалиции. Своеобразной сенсацией стал результат прокудрской Партии демократии народов — получив 11,5% голосов, ПДН впервые попала в парламент.
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