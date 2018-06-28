В Петербурге после драки на стадионе в больницу попали два аргентинца

В Санкт-Петербурге двое болельщиков из Аргентины попали в больницу после драки на стадионе.

Первого пациента привезли к врачам около полуночи 27 июня. Медики диагностировали у 43-летнего мужчины закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сейчас аргентинец находится в хирургическом отделении.

Второго болельщика доставили в больницу через полчаса с мозговой травмой и раной верхей губы. Мужчине оказали помощь и отправили в гостиницу.

По данному факту полиция проводит проверку. Установлено, что оба болельщика пострадали в драке у стадиона.