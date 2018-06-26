В Воронеже засняли «Жигули»-сабвуфер

В сети интернет был размещен видеоролик, на котором изображена отечественная «семерка», буквально облепленная динамиками. На одной только двери можно насчитать 44 динамика различного размера.

Видеороликом в своем аккаунте Instagram поделился житель Воронежа Антон Сердюков.

Автор видео ролика утверждает, что отснятый экземпляр является будущим конкурсантом на состязаниях по автозвуку.

Местные жители в соцсети большей частью ополчились на владельца автомобиля, говоря, что со своим здоровьем он может поступать как угодно, но окружающих калечить таким громким звуком просто не имеет никакого права.

По словам очевидцев, во время движения музыка в салоне «семерки» ревет так, что собственно саму музыку разобрать не возможно, у машины дребезжат стекла и раскачивается корпус.

Кто-то резонно подметил, что если владелец будет продолжать слушать музыку в автомобиле, то и он сам, и его пассажиры просто оглохнут.