В Новосибирске состоится флешмоб в поддержку слепоглухих

В Международный день слепоглухих, 27 июня в Новосибирске стартует флешмоб, посвященный вопросу интеграции слепоглухих в общество. Это уже второй благотворительный онлайн-флешмоб #наизнанку в поддержку детей и взрослых с одновременным нарушением слуха и зрения, который запускает благотворительный фонд поддержки слепоглухих «Со-единение».

«В нашем флешмобе мы призываем участников не бояться привлечь к себе внимание, надевая вещи наизнанку, а напротив, заявить окружающим о своём желании делать добро и не оставаться равнодушными к проблемам других. Всем нам в повседневной жизни часто приходиться надевать маски, и только внутри мы остаёмся самими собой. «Наизнанку» — это мы настоящие!», — отмечает директор по PR и фандрайзингу благотворительного фонда «Со-единение» Наталья Соколова

Те, у кого есть аккаунт в социальных сетях, могут присоединяться к акции в течение месяца. Для этого нужно надеть любую вещь наизнанку, снять фото или видео, выложить в своём аккаунте с хештегами #наизнанку #слепоглухие #фондсоединение #naiznanku #fondconnection и передать эстафету друзьям, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.