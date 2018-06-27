Серена Уильямс хочет оставить теннис ради второго ребенка 

Америка рискует лишиться успешной теннисистки — Серена Уильямс задумалась о том, чтобы оставить спорт и сконцентрироваться на материнстве. В разговоре с журналистами эффектная брюнетка заявила, что не против завести второго ребенка.
Я не уверена, захочу ли я играть, когда у меня родится еще один ребенок. Но для начала мне нужно обсудить это с Алексисом. Нам нужно все тщательно спланировать, — прокомментировала Серена.
Серена Уильямс
Вероятно это связано с тем, что совмещать тренировки и воспитание дочери Серене довольно тяжело. С 2 до 4 утра теннисистка кормит ребенка, а потом вынуждена бежать в спортзал.
Я беру молокоотсос с собой в раздевалку, потому что моя грудь слишком большая. Я дожидаюсь, когда она уменьшится на один-два размера и выхожу играть. Это безумие, — рассказала Серена.
Серена Уильямс
Напомним, что в 2015 году Серена Уильямс закрутила роман с Алексисом Оганяном. В сентябре прошлого года на свет появилась дочь пары — Олимпия. Для 35-летней спортсменки и ее жениха, 33-летнего сооснователя Reddit, это первый ребенок. В ноябре прошлого года новоиспеченные родители поженились. Медовый месяц спортсменка и ее супруг провели на Багамских островах.