Серена Уильямс хочет оставить теннис ради второго ребенка

Америка рискует лишиться успешной теннисистки — Серена Уильямс задумалась о том, чтобы оставить спорт и сконцентрироваться на материнстве. В разговоре с журналистами эффектная брюнетка заявила, что не против завести второго ребенка.

Я не уверена, захочу ли я играть, когда у меня родится еще один ребенок. Но для начала мне нужно обсудить это с Алексисом. Нам нужно все тщательно спланировать, — прокомментировала Серена.

Серена Уильямс

Вероятно это связано с тем, что совмещать тренировки и воспитание дочери Серене довольно тяжело. С 2 до 4 утра теннисистка кормит ребенка, а потом вынуждена бежать в спортзал.

Я беру молокоотсос с собой в раздевалку, потому что моя грудь слишком большая. Я дожидаюсь, когда она уменьшится на один-два размера и выхожу играть. Это безумие, — рассказала Серена.

Серена Уильямс