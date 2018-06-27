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Вышел крупный патч для Overwatch с обновленной Симметрой и социальными функциями
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Вышел крупный патч для Overwatch с обновленной Симметрой и социальными функциями 

MMO13 30 минут назад
Фото: MMO13
Многопользовательский шутер от первого лица Overwatch получил крупное обновление, которое внесло достаточно важные изменения. Способности Симметры были полностью переработаны и теперь ее «Ульта» ставит огромный фотонный барьер почти на всю карту. Телепорт теперь является обычным навыком и перемещает из точки А в точку Б на небольшом расстоянии. А защитную туррель можно устанавливать на расстоянии. Основная атака больше не наводится на цель, но зато ее радиус увеличился. Альтернативная атака наносит урон по площади и не проходит сквозь врагов.
Также в данном патче были добавлены две социальные функции. Система репутации позволяет пользователям хвалить других игроков, чтобы выразить благодарность за хорошую игру. Если у вас высокая репутация, то вы будете периодически получать награды. С помощью «Поиска группы» можно заранее сформировать команду, задав определенные параметры, включая режим игры и предпочтительные роли.
Кроме того, Blizzard объединила роли «Штурма» и «Защиты» в единый класс «Атака». Скорость передвижения Кулака Смерти во время применения «Удара Метеора» увеличена, и количество получаемого щита повысилось с 30 до 35. Дальность «Меткого стрелка» у Маккри возросла почти в три раза, а суперспособность Орисы теперь восстанавливается на 15% быстрее.
Полный список изменений доступен на официальном сайте.
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