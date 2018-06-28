Как уральские полицейские вернули мексиканцу американский паспорт

Полицейские Екатеринбурга вернули 61-летнему болельщику мексиканской сборной, гражданину США, прилетевшему на матч без паспорта, вернуть документ. Паспорт был потерян на борту самолета по дороге на Урал.

Как сообщили «Аиф-Урал» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, забывчивый мексиканец забыл свой американский паспорт в салоне самолета и обнаружил пропажу лишь после того, как приехал в екатеринбургскую гостиницу. Там, имея интернациональный паспорт болельщика, он через администрацию гостиницы, связался с миграционной службой.

Валерий Горелых. Документ был оперативно, то есть ближайшим рейсом, передан из аэропорта «Домодедово» в Екатеринбург и в самый короткий срок вручен незадачливому фанату. Американский гражданин искренне поблагодарил полицейских нашей страны за оперативно оказанную помощь», — проинформировал пресс-атташе свердловского главка МВД

Уместно добавить, что таким образом была проверена работа системы регистрации футбольных болельщиков, обеспечивающая безопасность перемещения иностранных граждан и россиян по нашей стране.