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В Екатеринбурге мексиканские болельщики не смогли попасть в забронированную гостиницу
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В Екатеринбурге мексиканские болельщики не смогли попасть в забронированную гостиницу 

Rambler News Service 27 июня 2018
Фото: ЕАН
В Екатеринбурге две группы мексиканских болельщиков не смогли заселиться в ранее забронированную гостиницу, [сообщает] (https://ura.news/news/1052340536) URA.RU. Мексиканцы еще в феврале заплатили за номера 260 тыс. руб.
Когда болельщики приехали в Екатеринбург, выяснилось, что их брони нет в списках, а часть номеров выкуплена другими туристами.
Источник издания рассказал, что в гостиницу направлена группа оперуполномоченных из управления по борьбе с экономическими преступлениями. Они проверяют появившуюся информацию.
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