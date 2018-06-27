В Екатеринбурге мексиканские болельщики не смогли попасть в забронированную гостиницу

В Екатеринбурге две группы мексиканских болельщиков не смогли заселиться в ранее забронированную гостиницу, [сообщает] (https://ura.news/news/1052340536) URA.RU. Мексиканцы еще в феврале заплатили за номера 260 тыс. руб.

Когда болельщики приехали в Екатеринбург, выяснилось, что их брони нет в списках, а часть номеров выкуплена другими туристами.

Источник издания рассказал, что в гостиницу направлена группа оперуполномоченных из управления по борьбе с экономическими преступлениями. Они проверяют появившуюся информацию.