В центре Екатеринбурга перекроют движение из-за шествия мексиканских фанатов

Движение по проспекту Ленина от улицы 8 Марта до Московской будет перекрыто 27 июня с 16:00 до 18:00. Как сообщает пресс-служба администрации, это будет сделано для шествия болельщиков из Мексики. Также до конца матча Мексика — Швеция будут перекрыты все улицы, прилегающие к стадиону «Екатеринбург Арена». Движение станет доступно примерно в 22:00. Напомним, что 27 июня в Екатеринбурге пройдет последняя игра ЧМ-2018 между сборными Швеции и Мексики. После в уральской столице не будут проходить матчи мундиаля 2018 года. Источник: пресс-служба Администарции, Фотография: Яндекс. Карты

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