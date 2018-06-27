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В центре Екатеринбурга перекроют движение из-за шествия мексиканских фанатов
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В центре Екатеринбурга перекроют движение из-за шествия мексиканских фанатов 

The Village 5 часов назад
Движение по проспекту Ленина от улицы 8 Марта до Московской будет перекрыто 27 июня с 16:00 до 18:00. Как сообщает пресс-служба администрации, это будет сделано для шествия болельщиков из Мексики. Также до конца матча Мексика — Швеция будут перекрыты все улицы, прилегающие к стадиону «Екатеринбург Арена». Движение станет доступно примерно в 22:00. Напомним, что 27 июня в Екатеринбурге пройдет последняя игра ЧМ-2018 между сборными Швеции и Мексики. После в уральской столице не будут проходить матчи мундиаля 2018 года. Источник: пресс-служба Администарции, Фотография: Яндекс. Карты
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