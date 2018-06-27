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Бразилия сыграет с Мексикой на «Самара Арене» в 1/8 финала ЧМ
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Бразилия сыграет с Мексикой на «Самара Арене» в 1/8 финала ЧМ 

Волга Ньюс 47 минут назад
Мексиканцы, расположившиеся на второй строчке в группе F, встретятся с победителем группы E — Бразилией.
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