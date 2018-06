Источник: «Питтсбург» подпишет защитника «Коламбуса» Джонсона

Защитник «Коламбуса» Джек Джонсон перейдет в «Питтсбург», сообщил в своем твиттере журналист Джейсон Мэки.

По его информации, хоккеист подпишет пятилетний контракт. За это время он заработает примерно 16 миллионов долларов (от 3 до 3,5 млн в среднем за год).

31-летний защитник в прошлом сезоне провел 77 матчей за «Коламбус» и набрал 11 (3+8) очков.. @MarkMaddenX first reported that the Penguins intend to sign defenseman Jack Johnson Sunday to a five-year deal. Confirming that. Source says it will be in the $16 million range total (between $3-$3.5 million AAV).

— Jason Mackey (@JMackeyPG) 27 июня 2018 г.