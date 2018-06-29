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Instagram добавил музыку в Истории
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Instagram добавил музыку в Истории 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: Мир24
Команда фотосервиса Instagram представила новую возможность для Историй (Stories). Пользователи теперь могут добавлять саундтреки к своим Историям.
Чтобы добавить музыкальное сопровождение к Истории, потребуется нажать на экран, как для добавления стикеров. После этого появится музыкальная пиктограммка, по нажатию на которую выводится фонотека с «тысячами» музыкальных композиций.
Пользователь может отыскать определённую песню, подобрать что-то в зависимости от настроения и жанра, или же выбрать композицию из популярных. Выбранный трек можно прослушать, промотать и выбрать определённый его участок для добавления в Историю. Музыку также можно выбрать не после, а до съёмки видео и снимать ролик уже с воспроизведением песни в фоне.
При просмотре Истории с музыкой, пользователи услышат саундтрек, а также увидят стикер с названием песни и именем исполнителя. Музыкальные стикеры уже доступны в качестве части обновления Instagram версии 51 в ряде стран. Возможность выбирать песню до съёмки доступна пока только для iOS, а для Android появится в ближайшее время.
Приложение Instagram для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.
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