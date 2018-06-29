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Ромасько — о работе в НХЛ: в плане денег скажу честно: никакой выгоды не получил
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Ромасько — о работе в НХЛ: в плане денег скажу честно: никакой выгоды не получил 

Чемпионат.com 39 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Знаменитый российский арбитр Евгений Ромасько объяснил своё решение вернуться к работе в Континентальной хоккейной лиге. Уроженец Твери стал первым в истории российским арбитром, работавшим в НХЛ.
«Считаю, что сделал всё, что мог. Сейчас пришло время вернуться. У меня вышло четыре сезона, три полных года провёл там. Первый сезон летал туда-обратно, не жил в Америке, постоянно находился в дороге. Могу повторить свои слова: никогда не гнался за контрактом. Когда я соглашался на работу, то окончательно даже не знал, сколько буду получать. Изначально было предложение просто попробовать себя. Я сам себе задавал вопрос: «Какая основная цель всего этого?». Думал, что будет некий эксперимент вроде обмена опытом, как в случае с европейскими судьями, которые работают в других странах. В плане денег скажу честно: выгоды никакой не получил.
Почему решил вернуться? Во-первых, я человек семейный. Расценивал этот шанс как некий опыт для себя, его удалось получить. Но я должен думать о семье, о будущем. Хочу использовать полученный опыт в КХЛ. Когда я уезжал, то очень сильно переживал. Не понимал, что меня ждёт там.
Дети ходили в американскую школу. Старался их просить разговаривать дома только на русском, потому что они достаточно быстро начали забывать язык. В американских школах программа довольно длинная. Днём они проводили около 8-9 часов в школе. Это очень много, если сравнивать их опыт общения на языке. То есть они стали чаще разговаривать на английском, чем на русском», — сказал Ромасько в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Полное интервью с Евгением Ромасько читайте на «Чемпионате» сегодня, 29 июня.
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