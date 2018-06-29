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«Баффало» выиграл борьбу за вратаря «Сент-Луиса»
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«Баффало» выиграл борьбу за вратаря «Сент-Луиса» 

LiveSport.Ru 21 минуту назад
Фото: LiveSport.Ru
Голкипер «Сент-Луис Блюз» Картер Хаттон усилит «Баффало Сэйбрз», о чем сообщил портал The Athletic.
По информации источника, на игрока претендовали сразу восемь клубов НХЛ, но договорился Хаттон именно с «Баффало». Контракт будет подписан на три года.
В прошлом сезоне кипер провел 32 матча и парировал 93,1% бросков при коэффициенте надежности 2,09.
Канадец заменит в составе «Сэйбрз» шведа Робин Ленера, который в последние годы был основным стражем ворот команды, но руководство клуба приняло решение его заменить.
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