«Вашингтон» объявил о назначении Рирдена главным тренером

«Вашингтон» в своем Твиттере объявил о назначении Тодда Рирдена на пост главного тренера команды.

47-летний специалист на протяжении четырех лет работал в тренерском штабе «Кэпиталз». В клубе он отвечал за игру защитников и выступление команды в большинстве.

The Washington Capitals have named Todd Reirden the team’s head coach! #ALLCAPS Reirden becomes the 18th head coach in #Caps history, after serving as an associate coach the last two seasons and assistant coach from 2014-16. More Details: https://t.co/MTu1CVRMx8 pic.twitter.com/Nv3xpKDWc1

— Washington Capitals (@Capitals) 29 июня 2018 г.