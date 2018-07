Хорватия — Дания: Шмайхель признан лучшим игроком встречи

Датский голкипер Каспер Шмайхель признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Хорватии и Дании. 31-летний вратарь отбил 3 пенальти в этой встрече: один в дополнительное время, два — в послематчевой серии.

Kasper Schmeichel takes the final @Budweiser #ManoftheMatch award of the day 👏#CRODEN #WorldCup pic.twitter.com/2XfblBT7ki

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 1 июля 2018 г.

