Бразильский суд может привлечь пловца из США к уголовной ответственности за ложный донос

Во время Олимпиады‐2016 в Бразилии 12‐кратный олимпийский призер Райан Лохте заявил в полицию о вооруженном ограблении в такси, сообщает телеканал «360».

В ходе расследования прокуратура Рио‐де‐Жанейро выяснила, что историю об ограблении пловец выдумал, чтобы скрыть пьяный дебош и драку на бензоколонке. Суд Бразилии намерен привлечь пловца к ответственности.

Суд Бразилии намерен вернуться к рассмотрению дела по заявлению американского пловца Райана Лохте, так как новые подробности делают из потерпевшего — фигуранта нового дела — о клевете и ложном доносе о несовершенном преступлении.

Камеры наблюдения на АЗС зафиксировали момент, как Лохте с приятелями в состоянии алкогольного опьянения устроили погром, после чего — потасовку с местными охранниками. Спортсмены-приятели возвращались с вечеринки и были в «расслабленном состоянии». Чтобы скрыть его последствия, Лохте заявил, что их якобы ограбили в такси. Ведь в Рио-де-Жанейро, по словам пловца, так высок уровень преступности.

Бразильцы тогда негодовали из-за подобной выходки американского чемпиона, так как скандал привлек к себе немало внимания и омрачил последние дни Олимпиады. За это Национальная сборная США отстранила Лохте за поведение на 10 месяцев.

В прошлом году суд прекратил дело против Лохте, но Верховный суд Бразилии это решение отменил во вторник, 26 июня.

"Прокурор Родриго де Алмейда Майя заявил в четверг, что следующий шаг для адвокатов Лохте — представить, аргументы в защиту действий своего клиента. Лохте не обязательно появляться лично, чтобы защищаться", — сказал прокурор.