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Мерсон: Бразилия пока играет на 2-й передаче, но в игре с Мексикой она прибавит
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Мерсон: Бразилия пока играет на 2-й передаче, но в игре с Мексикой она прибавит 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч Бразилия — Мексика в 1/8 финала ЧМ-2018.
Ставки: победа Бразилии всухую за 2.15, победа Бразилии с форой "-1,5" за 2.20.
«Я думаю, что Бразилия всё ещё играет на второй передаче. Против Мексики, полагаю, они должны прибавить. Бразилия будет играть в похожем на Германию стиле, но давайте посмотрим, где сейчас Германия — она дома.
Мы знаем, какой будет картина этой игры. Мексика будет рассчитывать на успех в контратаках, но Бразилия выглядит гораздо убедительнее, чем Германия. Я не вижу никаких вариантов, кроме победы Бразилии», — сказал Пол Мерсон.
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