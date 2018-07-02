Мерсон: Бразилия пока играет на 2-й передаче, но в игре с Мексикой она прибавит

Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч Бразилия — Мексика в 1/8 финала ЧМ-2018.

Ставки: победа Бразилии всухую за 2.15, победа Бразилии с форой "-1,5" за 2.20.

«Я думаю, что Бразилия всё ещё играет на второй передаче. Против Мексики, полагаю, они должны прибавить. Бразилия будет играть в похожем на Германию стиле, но давайте посмотрим, где сейчас Германия — она дома.

Мы знаем, какой будет картина этой игры. Мексика будет рассчитывать на успех в контратаках, но Бразилия выглядит гораздо убедительнее, чем Германия. Я не вижу никаких вариантов, кроме победы Бразилии», — сказал Пол Мерсон.